Лондон, , 23:45 — REGNUM Нефть провела день в смешанном настроении — к завершению торговой сессии 9 июня Brent находится в минусе, WTI — в плюсе.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на пять центов (0,12%), до 40,75 за баррель. Диапазон марки составляет $39,85 — $41,44 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 29 центов (0,76%), до $38,48 за баррель. Диапазон WTI — от $37,08 до $39,10 за баррель.

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