Нью-Йорк, США, , 23:38 — REGNUM Фондовый рынок США закрыл торги 9 июня в «смешанном режиме» — два из трех основных индексов ушли в минус, однако Nasdaq закрылся в плюсе и в ходе торгов даже превысил 10 000 пунктов.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones опустился на 300,14 пункта (1,09%), до 27 272,30 пункта. Диапазон Dow составил 27 151,06 — 27 447,37 пункта.

S&P 500 упал на 25,21 пункта (0,78%), до 3207,18 пункта, диапазон — от 3196,00 до 3233,13 пункта. Nasdaq вырос на 29,01 пункта (0,29%), до 9953,75 пункта, диапазон — от 9863,27 до 10 002,50 пункта.

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