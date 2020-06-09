Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Наступление эпохи, сравнимой с эпохой Великой депрессии в случае победы кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президент Джозеф Байдена на предстоящих президентских выборах в США. Об этом 9 июня сообщил телеканал FOX News, ссылаясь на писателя и экс-председателя Республиканской партии в Калифорнии Тома дель Беккаро.

Беккаро отметил, что экономика США переживает период глубокой рецессии на фоне кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса. В стране обанкротились множество предприятий и до рекордного уровня выросла безработица. Стране в нынешних условиях жизненно необходимы политические решения, обеспечивающие экономический рост.

По мнению Беккаро, меры, которые предлагает в своей предвыборной программе Байден, приведут только к ухудшению положения в сфере малого бизнеса. Так, например, Байден предлагает отмену налоговой реформы, которую провёл президент США Дональд Трамп, которая обеспечила рост экономики. Байден же предлагает повышение подоходного налога для обладателей высоких доходов, налог на прирост капитала, налог на прибыль для организаций. Также в экономическую стратегию вошло увеличение в два раза размера налога на доходы из-за рубежа.

Эти меры вкупе с принятием законопроекта, направленного на решение проблемы климата, могут нанести существенный урон аграрному, энергетическому и другим отраслям экономики страны и усугубят и без того непростую ситуацию в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший вице-президент США Джозеф Байден получил поддержку 1993 делегатов предстоящего в августе съезда Демократической партии, необходимую для выдвижения кандидатом на выборах президента страны.

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