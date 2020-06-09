Рига, , 22:43 — REGNUM Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) сообщила, что вводит особый надзор в течение ближайших шести месяцев за куриными яйцами и продуктами из них, импортируемыми с Украины. Об этом пишет 9 июня портал Lsm.lv.

Минсельхоз Латвии ранее информировал правительство страны о том, что PVD констатировала случаи загрязнения и обнаружила бактерии сальмонеллы в яичной продукции украинского происхождения. В 2019 году PVD выявила четыре случая загрязнения украинской продукции сальмонеллой.

В целом на мероприятия в стране по усиленному надзору выделено 125 000 евро.

В 2019 году минсельхоз Латвии уже обращался к Еврокомиссии с просьбой усилить контроль за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь население ЕС от сальмонеллёза.