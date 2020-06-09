Москва, , 22:41 — REGNUM В Москве после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, возобновилась работа большинства магазинов и предприятий сферы услуг. Об этом сообщил 9 июня руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день у нас открылось уже практически 70% магазинов и почти 80% предприятий сферы услуг», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Чиновник напомнил, что в ближайшие недели также предстоит открытие ресторанов и кафе столицы.

«Будем смотреть, потому что это, наверное, одна из самых чувствительных отраслей», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 1 июня в Москве возобновилась работа предприятий непродовольственной торговли и организаций, оказывающих бытовые услуги населению. Согласно планам столичной мэрии, с 16 июня в городе должны открыться кафе и рестораны, а с 23 июня — стационарные заведения общественного питания.