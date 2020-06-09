Душанбе, , 21:26 — REGNUM Аналитики Всемирного банка прогнозируют снижение уровня ВВП Таджикистана в 2020 году на 2% в связи с пандемией коронавируса. Обновлённые данные опубликованы в июньском докладе «Перспективы мировой экономики».

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При этом в документе говорится о том, что к 2021 году экономическая ситуация в стране будет улучшаться, и уровень ВВП может подняться до 3,7%.

На сегодняшний день по официальным данным профильных ведомств страны рост ВВП запланирован на уровне 7,8% — 87,4 млрд сомони (порядка 8,5 млрд долл.).

Размер доходной части госбюджета Таджикистана в 2020 году спрогнозирован в размере 26,1 млрд сомони (2,537 млрд долл.), тогда как расходы государства составят 26,4 млрд сомони (2,567 млрд долл.).

Ожидается, что в сравнении с 2019 годом доходы государственного бюджета вырастут на 9,6%, или на 2,3 млрд сомони (223,6 млн долл.).

В то же время аналитики Азиатского банка развития (АБР) считают, что следующие два года — 2020 и 2021 — пандемия COVID-19 окажет серьёзное негативное влияние на экономический рост в Таджикистане. Уровень ВВП в стране может снизиться в 2020 году до 5,5%, а в 2021-м — ещё на 0,5% и составить лишь 5%.