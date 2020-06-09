Курган, , 21:01 — REGNUM В Курганской области до 30 июня 2020 года сохраняется полное ограничение движения транспортных средств по пяти автомобильным дорогам общего пользования, ведущим в соседние Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Об этом сообщил 9 июня региональный департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

А именно, остаются перекрытыми дороги Параткуль — Беляковка — граница Свердловской области; Шатрово — Антрак — граница Свердловской области; Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области; Сафакулево — Сарт-Абдрашево — Преображенка — Большое Султаново — граница Челябинской области; Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области.

Напомним, автомобильные границы с соседними областями были перекрыты в Зауралье 29 апреля.