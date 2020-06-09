Нью-Йорк, США, , 20:50 — REGNUM Фондовый рынок США постепенно выходит из «красной зоны» в ходе торговой сессии 9 июня.

В настоящий момент индекс Nasdaq уже вышел в плюс, однако два из трех основных индексов, S&P и Dow Jones остаются в «красной зоне».

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 165,50 пунктов (0,60%), до 27 406,94 пунктов, S&P 500 упал на 12,44 пункта (0,38%), до 3219,95 пункта, Nasdaq упал на 73,42 пункта (0,74%), до 9998,16 пункта.

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