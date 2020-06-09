Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM Порядка 30 свердловских производителей товаров и услуг приняли участие в стартовавшей 8 июня серии переговоров в рамках интернет-визита делегации Свердловской области в Республику Армению, организованной министерством международных и внешнеэкономических связей региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

В первый день глава ведомства Василий Козлов провел встречи с Послом Российской Федерации в Ереване Сергеем Копыркиным, а также торговым представителем России в Армении Анной Донченко. На переговорах с участием предприятий и Уральской торгово-промышленной палаты обсуждались возможности для российских компаний на рынке Армении, перспективные отраслевые ниши для экспортно-импортных поставок, меры господдержки экспортеров и инструменты выстраивания делового партнерства.

По словам Василия Козлова, цель этого моста — не терять времени из-за пандемии, внесшей коррективы в динамику международных встреч, и продолжать диалог в интересах развития делового и гуманитарного партнерства.

«Основная задача нашего интернет-визита — создать условия для выхода наших предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Арменией, на прямые контакты с партнерами. Речь идет о традиционных сферах сотрудничества — металлургии, машиностроении, энергетике и новых, крайне актуальных — здравоохранении, фармацевтике, информационных, услугах. Сегодня в адрес торгпредства были озвучены предложения по поставкам уральского неонатального и реабилитационного медицинского оборудования, проектах в сфере репродуктивных технологий, предоставлении транспортно-логистических услуг и другие», — отметил он.

Сергей Копыркин поблагодарил Свердловскую область за инициативу и подчеркнул крайне значимый для развития диалога двух стран региональный формат партнерства.

«Межрегиональное сотрудничество является одним из самых перспективных направлений диалога. Оно способствует стабильности и углублению связей в целом. Посольство будет отслеживать итоги переговоров и подключаться к реализации договоренностей», — сказал дипломат.

На переговорах с торгпредом России в Армении Анной Донченко центральной стала тема расширения возможностей для экспортно-импортных операций.

«Для Армении Россия — это партнер номер один. Здесь востребованы минеральная продукция, машины и оборудование, транспортные средства, химия. Считаю перспективным для поставок сектор АПК и пищевой промышленности, и конечно же, металлургия, энергетика. Надо обратить внимание на возможности участия в государственных программах модернизации энергетического комплекса Армении и сотрудничество в области высоких технологий, в частности, радиоэлектроники», — считает торгпред.

Далее в рамках интернет-визита запланированы переговоры с отраслевыми ведомствами республики, а также биржа деловых контактов, на которую еще открыта регистрация на внешнеэкономическом портале Свердловской области «Made in Ural». Мероприятия пройдут в течение этой и последующей недель.