Екатеринбург, , 20:45 — REGNUM Губернатору Евгению Куйвашеву представлен проект по созданию промышленного сада на территории Свердловской области, который призван дать региону дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности. Возможности реализации крупного инвестпроекта в аграрной сфере стали одной из тем прошедшей 8 июня рабочей встречи главы региона и вице-президента Российской академии наук Ирины Донник.

Участие во встрече и в обсуждении проекта приняли также министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев и руководитель регионального представительства Фонда содействия инновациям Сергей Майзель.

«Это большой инновационный проект по созданию на условиях государственно-частного партнерства на Урале промышленного сада, в инфраструктуре которого будут также мощности по переработке. Это важно для продовольственного обеспечения Свердловской области. В России таких садов много, но на такой широте нет, пожалуй, ни одного. В этом сложность и уникальность проекта. К его реализации нужно готовиться. У нас есть и свои уральские сорта, и хорошая научная база, и технологии возделывания. Надо соединить промышленную технологию с нашими уральскими селекционными достижениями», — отметила Ирина Донник.

По ее словам, пока о деталях создания промышленного сада говорить преждевременно: стартовала предпроектная подготовка, прорабатываются основные направления будущей работы, определяются мощности и площадка.

Губернатор и вице-президент РАН в ходе рабочей встречи обсудили также вопросы создания агротехнопарка на базе учхоза «Уралец», где предполагается внедрить самые современные инновационные решения в области сельского хозяйства и тиражировать их на всю Свердловскую область.

Еще одной темой стала организация целевого набора в Уральский государственный аграрный университет в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.