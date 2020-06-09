Ижевск, , 20:21 — REGNUM В Удмуртии в ближайшие дни планируется открыть ряд торговых объектов, которые ещё не открылись. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

В частности, планируется открытие непродовольственных магазинов и ярмарок. Позднее на портале минпромторга республики будет опубликован порядок открытия и требования Роспотребнадзора для этого.

Такие объекты будут открыты во всех городах и районах республики, кроме Можги. Здесь усиленные ограничительные меры пока сохраняются.

Кроме того, в случае благоприятного развития ситуации также будут готовы открыться центры дополнительного образования для детей, СПА-салоны, массажные салоны, бани и сауны.

Пока нет решения о начале летней оздоровительной кампании для детей. Детские лагеря будут открываться в зависимости от эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Бречалова, в республике снимается режим ответственного поведения для граждан. При этом сохраняется требование о необходимости носить защитных маски в общественных местах, магазинах и в общественном транспорте.