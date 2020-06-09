Москва, , 19:58 — REGNUM Прогнозы Сбербанка по динамике ВВП России в 2020 году более оптимистичны, чем ожидания правительства и Банка России. Об этом сообщил 9 июня председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году предварительно падение темпов роста ВВП на уровне 6−7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозируют Центробанк и правительство. Наша оценка — примерно минус 4,2−4,5% по концу года», — сказал Греф.

Он уточнил, что таких показателей можно ожидать при условии, что не будет второй волны пандемии коронавируса.

Глава государства поинтересовался о том, каковы прогнозы по экономике западных стран в 2020 году. Греф отметил, что в Европейском союзе ожидается снижение приблизительно на 7,5%, а в США — на 6−7%.

«Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — заключил глава Сбербанка.

Напомним, согласно последней оценке Банка России, ВВП страны в 2020 году снизится приблизительно на 4−6%.

Всемирный банк накануне представил прогноз, согласно которому снижение мирового ВВП по итогам 2020 года составит 5,2%, ВВП России — 6%, США — 6,1%, стран еврозоны — 9,1%.