Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2020 году на 11,4% — до $38,02 за баррель. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба ведомства.

Прогноз американского минстерства по средним объёмам добычи нефти в стране в 2020 году повышен на 1,1% — до 11,56 млн баррелей в сутки.

Напомним, накануне Всемирный банк опубликовал обновлённый прогноз, согласно которому, средняя стоимость барреля нефти в мире в 2020 году составит $32, в 2021 году — $38 за баррель.

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