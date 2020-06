Москва, , 19:02 — REGNUM ФосАгро занимает прочную позицию в секторе производства фосфорных удобрений, демонстрирует эффективную восходящую интеграцию и имеет одни из самых низких издержек в отрасли. Такие данные приводятся в опубликованном исследовании «Альфа-банка» под названием «Время сеять или время пожинать?» (Time to plant or time to harvest?).

Компанию характеризуют сильный баланс, привлекательная дивидендная политика и хорошо сбалансированный профиль роста, говорится в документе.

«ФосАгро относится к ведущим мировым производителям удобрений, — пишут авторы исследования. — Компания имеет сильные позиции на внутреннем и экспортных ранках».

Подчеркнем, что с аналитиками Альфа-банка нельзя не согласиться — по сведениям Российской ассоциации производителей удобрений ФосАгро занимает лидирующее положение на российском рынке удобрений и продолжает наращивать свое присутствие на нем. На сегодня треть всех удобрений, вносимых отечественными аграриями на поля — произведена ФосАгро.

Компания является лидером отрасли по продаже удобрений DAP/MAP и занимает 4-ое место в мире по объемам производства DAP/MAP/NPK/NPS. Аналитики подчеркивают высокий уровень обеспечения компании собственным сырьем. А это — основа для обеспечения высокой конкурентоспособности и устойчивости на мировом рынке. ФосАгро полностью обеспечивает себя апатитовым концентратом, на 91% удовлетворяя свои потребности в серной кислоте и на 90% — в аммиаке).

ФосАгро имеет доступ к значительным рудным запасам высокого качества. Сырьевая база измеряется в 2,3 млрд тонн руды, добыча которой рассчитана на более 60 лет. Апатитовый концентрат (сырье для производства фосфорсодержащих минеральных удобрений) характеризуется высоким содержанием полезного вещества — более 39% P2O5. Говоря о высоком качестве следует отметить такую составляющую этого термина как экологичность — чистота от вредных примесей.

«Мы понимаем, что урбанистические тренды во всем мире и рост российского сельскохозяйственного экспорта на фоне поддержки сильного спроса и девальвации рубля могут стать позитивными драйверами для компании, — сообщают авторы исследования. — Благодаря сочетанию этих факторов акции компании показали свою устойчивость в марте этого года».

