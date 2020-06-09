Рим, , 19:00 — REGNUM Авиакомпания «Алиталия» получит из бюджета Италии по 141 евро за каждого пассажира, перевезенного в 2019 году, таковы данные исследования газеты Corriere della Sera, опубликованные во вторник, 9 июня.

Издание проанализировало, в каких объемах авиакомпании стран ЕС получат бюджетную поддержку для преодоления негативных последствий пандемии и вызванных ею ограничений.

В целом авиакомпании получат 32 млрд евро, и «Алиталия» — больше всех в пересчете на одного перевезенного в 2019 году пассажира (общая сумма — 3 млрд евро).

В число «лидеров» входят также Air France и Lufthansa, которые получат по 133 и 126 евро за каждого пассажира соответственно (общий объем поддержки — 7 и 9 млрд евро соответственно).

Издание анализировало формы обещанной и уже оказанной бюджетной поддержки, включая гарантии по кредитам.