Нижний Новгород, , 18:54 — REGNUM Аукцион на первый этап комплексного благоустройства территории парка «Швейцария» в Приокском районе Нижнего Новгорода выиграло ОАО «Специализированное строительное управление — 5» (ССУ-5) из Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Компания отреставрирует входы и ограду парка, восстановит дорожки, благоустроит мемориальный комплекс «Нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне» и сквер «Первых маевок», сделает архитектурную подсветку и озеленение, установит фонтаны, детские и спортивные площадки.

Работы по контракту должны завершиться до конца 2021 года. Питерское ССУ-5 должно благоустроить 52,2 га территории на верхнем плато парка.

Начальная цена контракта составляла более 3,9 млрд руб., подрядчик предложил за свои услуги 3,72 млрд руб. Читайте также: Крупнейший парк в Поволжье: «Информация от властей скудна и противоречива»