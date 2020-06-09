Подгорица, , 18:49 — REGNUM Черногорский аэропорт Голубовцы (Подгорица) принял 9 июня первый коммерческий рейс. Его осуществила венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air. Из Будапешта в Черногорию прилетели 36 пассажиров. Сегодня же борт полетит обратно.

Сейчас в аэропорту ждут еще один рейс этой авиакомпании из германского Меммингена. Ожидается, что в страну прилетят 130 пассажиров.

Таким образом, в Черногории открылось коммерческое авиасообщение.

Национальная авиакомпания Montenegro Airlines совершит свой первый рейс 12 июня в Любляну, а 14 июня во Франкфурт. После этого планируется возобновить авиасообщение и с другими городами ЕС.