Шаньси, Китай, , 18:49 — REGNUM Новый этап модернизации угольной отрасли начинается в важнейшем угледобывающем регионе КНР — провинции Шаньси, расположенной на севере страны, сообщает 9 июня Синьхуа со ссылкой на заявление провинциального Управления энергетики, посвященное совершенствованию инфраструктуры угледобычи.

По предварительным оценкам, сокращениям подвергнутся угледобывающие мощности более, чем на 15 млн тонн в год. Поясняется, что для этого потребуется закрыть угольные шахты с годовым объемом добычи менее 600 тыс. тонн.

После предыдущего этапа оптимизации угольной отрасли в 2016 году, когда в Шаньси были закрыты 106 шахт, в рабочем состоянии сохранились 954 шахты, на которых добывается примерно 971 млн тонн. Сокращение производственных мощностей в КНР осуществляется поэтапно, за счет ликвидации устаревших производств, и оно затрагивает не только угольную, но и металлургическую отрасль.