Челябинск, , 18:41 — REGNUM В Челябинске одно из ООО получило прокурорское предостережение за выдачу сотрудникам заработной платы один раз в месяц. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По Трудовому кодексу зарплата должна выдаваться не реже, чем дважды в месяц. То же самое оговорено и в договоре с работниками. Однако в мае все получили деньги только сразу за весь месяц.

Прокурор Курчатовского района возбудил административное дело по факту нарушения. Руководству организации было вынесено предостережение. А в Тракторозаводском районе за нарушение сроков выплаты зарплаты другое ООО было оштрафовано.