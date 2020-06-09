Кострома, , 18:33 — REGNUM Санитарные ограничения по работе костромских ярмарок и торгово-развлекательных центров вызвали вопросы у предпринимателей. Непонимание требований Роспотребнадзора и возмущение «выплеснулось» в социальные сети — передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева © ИА REGNUM

С 10 июня в Костромской области откроют торговые центры, а в Костроме — павильоны и ярмарки непродовольственных товаров. При этом, арендаторы должны соблюсти ряд условий. В частности, организовать одновременную работу «не более 50%» торговых точек, и обеспечить обработку вещей после примерки. Приведём лишь несколько комментариев ситуации:

«Одновременная работа не более 50% торговых точек… Интересно как реализуют, по часам график, или арендная плата все решит? кто больше дал, того и тапочки?»

«То есть теперь вместо того, чтобы рассредоточиться по 100% магазинов, посетители сконцентрируются в 50% открытых? Умно.»

«А чем, простите, можно вещи после примерки обработать, чтобы коронавирус убить? Сообщите название этого средства?»

Условия, на которых могут работать уличные торговцы и арендаторы торговых центров, разъяснены в постановлении от 7 июня, подписанном губернатором региона Сергеем Ситниковым.

«Торговый центр имеет собственников, арендодателей. Они совместно должны установить график, чтобы соблюсти прописанное в постановлении требование 50%. Этот же нормативно-правовой акт распространяется и на Центральный рынок», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Необходимым требованием для работы предпринимателей является, в том числе, «социальное дистанцирование». Собственники рынков и владельцы ТЦ обязаны обеспечить «разобщение потоков посетителей к продовольственным и непродовольственным товарам», проследить за ношением масок покупателями и продавцами. Ответственность за соблюдение норм возложена на собственников и арендодателей.

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