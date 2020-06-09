Вильнюс, , 18:22 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя проект декларации стран Прибалтики о принципах торговли электроэнергией с третьими странами, по сути признал право Латвии и Эстонии покупать электроэнергию с БелАЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 июня. При этом Сквернялис уверен, что белорусская электроэнергия после пуска АЭС не попадёт в Прибалтику.

«До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которые, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии», — сказал Сквернялис, подчеркнув, что Литва не будет «заламывать» руки Латвии и Эстонии в вопросе торговли электроэнергией с Белоруссией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тексте проекта упомянутой декларации Литва, подчёркивая, что не будет покупать электроэнергию с БелАЭС, в то же время соглашается, что Латвия и Эстония могут вести самостоятельную энергетическую политику, что стало поводом для обвинений в Литве в том, что власти страны не смогли достигнуть общего бойкота БелАЭС, убедить в нём Латвию и Эстонию, а значит, электроэнергия с БелАЭС будет неизбежно попадать в Литву из Латвии, уже под видом латвийской.