Нижний Новгород, 9 июня 2020, 18:14 — REGNUM Сев основных сельскохозяйственных культурзакончили в Нижегородской области, — сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранняя весна в Нижегородской области позволила начать сев раньше. Однако низкие температуры и обильные осадки снизили темпы. Сев зерновых культур проведен на площади 393,7 тыс. га, сахарной свеклы — на 11,2 тыс. га; картофель посажен на площади 13,6 тыс. га, овощи — на 800 га.
«На развитие предприятий АПК Нижегородской области в этом году планируется направить более 4 млрд рублей. В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,6 млрд рублей, средства направлены в том числе на проведение полевых работ — покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, запасных частей, сельхозтехники», — подчеркнул глава областиГлеб Никитин.