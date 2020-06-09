Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM В 2020 году в Нижегородской области планируется отремонтировать 878 километров автодорог, это на 116 километров больше, чем в 2019-м, — сообщает пресс-служба правительства региона.

200 участков дорог будет восстановлено по региональной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках нацпроекта. Один из ключевых объектов — транспортная развязка в районе деревни Ольгино. Нижегородские строители делают там двухуровневую развязку — 1,5 км.

«Закончить стройку должны к октябрю 2021 года, но мы договорились с подрядчиком, что постараемся завершить ко времени празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Развязки в Ольгине и Сормове — два знаковых проекта дорожного строительства, которые реализуются к юбилею города», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Сейчас по этой дороге в сутки проходит до 4 300 машин. Новая развязка разделит транспортные потоки богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода.