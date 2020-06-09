Бишкек, , 17:58 — REGNUM Вступление Киргизии в Международное агентство по возобновляемым источникам энергии позволит республике привлечь дополнительные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики. Об этом заявил зампредседателя госкомитета промышленности, энергетики недропользования Айтмамат Кадырбаев на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу.

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что законопроект о ратификации устава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии был одобрен профильным комитетом парламента Киргизии еще 10 лет назад, и поинтересовался, почему республика еще не вступила в организацию.

Кадырбаев объяснил это произошедшей в 2010 году «Апрельской революцией», последовавшей за ней ликвидацией министерства энергетики и экономически невыгодными тарифами на электроэнергию в то время.

В свою очередь депутат Эрмамат Тагаев заметил, что подавляющее большинство генерирующих мощностей республики относятся к возобновляемым источникам энергии — гидроэлектростанциям.

Депутат Азизбек Турсунбаев акцентировал внимание коллег на том, что Россия и США не пожелали стать участниками этой международной организации.

В ответ на это заместитель главы госкомитета промышленности, энергетики недропользования заявил, что каждая из этих стран имеет свою самостоятельную политику по возобновляемым источникам энергии и не нуждается в дополнительной поддержке, в отличие от Киргизии.