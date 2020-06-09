Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в красной зоне 9 июня, все три основных индекса Уолл-стрит находятся в минусе.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 289,20 пункта (1,05%), до 27 283,24 пункта, индекс S&P 500 опустился на 31,26 пункта (0,97%), до 3201,13 пункта, индекс Nasdaq упал на 26,73 пункта (0,27%), до 9898,01 пункта.

Американский рынок находится под давлением уличных беспорядков и массовых протестов из-за убийства Джорджа Флойда, однако экономика все еще испытывает подъем после снятия «коронавирусных» ограничений.

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