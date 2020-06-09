Майкоп, , 17:48 — REGNUM Выполнение нацпроектов остаётся приоритетной задачей, несмотря на ситуацию с пандемией, об этом заявил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании кабинета министров РА 9 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Заместитель руководителя администрации КМ РА и главы РА Саниет Хотко сообщила, что в настоящее время ведется работа по 50 региональным проектам на сумму более 4 млрд рублей. На заседании обсуждался ход реализации ряда проектов с учетом определенных критериев, среди которых процент контрактации, освоение средств, эффективность деятельности органов власти. Как отмечалось, на данный момент самые высокие показатели исполнения отмечаются по нацроекту «Безопасные и качественные дороги» — на мероприятия предусмотрено 525,8 млн рублей. На эти средства ведется ремонт дорог в Майкопе и Яблоновском, уже отремонтировано 36 км дорог. Стоит задача по установке автоматических пунктов весогабаритного контроля и средств фотовидеофиксации. Как сообщил руководитель министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, до 1 августа планируется полностью освоить средства, соблюдаются этапы дорожных карт, началась подготовка проектно-сметной документации по объектам следующего года. Мурат Кумпилов поручил активизировать работу, чтобы уже в конце года приступить к реализации плановых мероприятий 2021 года.

«Сейчас важно наращивать темпы работы, оперативно завершать проекты этого года и без простоя переходить к проектам 2021 года для привлечения в экономику дополнительных средств», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также глава региона обратил внимание на необходимость своевременно исполнять мероприятия нацпроекта «Образование», на которые в 2020 году будет направлено 866,3 млн рублей. Эти средства пойдут на завершение строительства школы на 1100 мест в Майкопе и школы на 250 мест в ст. Ханская, создание мобильного технопарка «Кванториум», ремонт спортзалов сельских школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций. Также внимание уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Мурат Кумпилов поручил предусмотреть все необходимые мероприятия для открытия новой школы в Майкопе зимой 2021 года, начать строительство еще одной в микрорайоне Михайлова и рассмотреть возможности строительства новых школ в Тахтамукайском районе.

Также обсуждались мероприятия по нацпроекту «Демография» — на них выделено 1,2 млрд рублей. В частности, в регионе завершается строительство детсада в Майкопе и начнется возведение трёх детсадов в Красногвардейском районе. Готов к вводу в эксплуатацию Ледовый дворец. Завершается строительство футбольного поля в ст. Гиагинская, запланировано построить три спорткомплекса (в г. Адыгейске, а. Хакуринохабль, а. Кошехабль). Также в рамках нацпроекта «Демография» оказывается финансовая поддержка нуждающихся семей при рождении первого ребенка, выплаты при рождении третьего и последующих детей.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность улучшения межведомственного взаимодействия при реализации нацпроектов, согласованного решения проблемных вопросов и мониторинга выполнения мероприятий.