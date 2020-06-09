Салехард, , 17:38 — REGNUM На Ямале с 22 июня возобновляются регулярные субсидируемые авиарейсы из городов автономного округа в Сочи и Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, ограничить авиасообщение из ЯНАО было решено региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в апреле 2020 года. Сейчас на Ямале эпидемиологическая обстановка меняется в лучшую сторону, считают власти региона.

Отмечается, что авиарейсы из Салехарда в Москву и обратно выполнялись в период ограничений четыре раза в неделю. С 10 июня данный маршрут возобновляется на ежедневной основе.

Читайте развитие сюжета: Президент РФ поручил оцифровать трудовое законодательство