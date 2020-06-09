Евпатория, Крым, , 17:36 — REGNUM В прокуратуре Крыма потребовали привлечь к ответственности вплоть до трёх должностных лиц администрации Евпатории, в том числе заместителя главы города. Об этом 9 июня сообщает «Крыминформ».

В надзорном ведомстве обратили внимание на бизнес супруги заместителя главы администрации города Валерия Батюка.

«В ноябре 2019 года частная компания ООО «Лига-2000» обратилась в управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Евпатории с заявлением о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: ул. Горького, 1. Специализация объекта — продажа сувениров и общественное питание. И уже через два дня межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка это заявление удовлетворила. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что решение принималось неправомочным составом комиссии — в протоколе заседания указаны только 9 из 18 её членов, а фактически присутствовали на заседании всего 6 человек. При этом действующее законодательство (постановление Совета министров Республики Крым №402) вообще предполагает проведение конкурса или открытого аукциона на право размещения НТО», — сообщило СМИ.

Прокуратура также не оставила без внимания родственные связи руководителя и единственной владелицы ООО «Лига-2000» Ларисы Батюк в городской администрации Евпатории.

«Установлено, что заместитель главы администрации города Батюк В. В. состоит в браке с Батюк Л. Ю., которая является учредителем и директором ООО «Лига-2000». Батюк В. В. был осведомлён о подаче его супругой в управление торговли и потребительского рынка администрации города документов с целью заключения договора на право размещения НТО», — говорится в документах.

По итогам проверки прокурор потребовал привлечь к ответственности вплоть до увольнения «в связи с утратой доверия» трёх должностных лиц городской администрации Евпатории: заместителя главы Валерия Батюка, руководителя аппарата — Вадима Порошина и начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства — Татьяну Колисную.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали сотрудников агентства по управлению госимуществом республики по делу о взяточничестве.

Об этом: Сотрудников агентства по управлению госимуществом Крыма задержали за взятку