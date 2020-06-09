Москва, , 17:29 — REGNUM Тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет. Об этом заявила 9 июня глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По её словам, Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и ведёт мониторинг ситуации. Кроме этого, ведомство вместе с туроператорами, авиакомпаниями и регионами формирует доступные пакетные туры по новым направлениям.

«Одна из ключевых задач на это лето — запуск новых доступных маршрутов и направлений для наших граждан помимо традиционного Юга России. Мы находимся в постоянном контакте с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами, субъектами для того, чтобы сформировать интересные доступные пакетные предложения для россиян», — приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

С 1 июня в России стартовал первый этап выхода гостинично-туристской отрасли из карантинных мер. По данным Ростуризма, на сегодняшний день возобновлять работу гостиниц и санаторно-курортных комплексов начали чуть менее чем в половине регионов.

«Информация постоянно меняется, снимаются ограничения. В целом мы понимаем, что июнь уйдёт на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона, начиная с 1 июля», — отметила глава федеральной службы.

Догузова добавила, что многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, тем не менее в Ростуризме «делают всё возможное и очень рассчитывают» на то, что с начала июля российские граждане смогут свободно путешествовать по стране при соблюдении всех мер безопасности.