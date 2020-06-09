Киев, , 17:29 — REGNUM Потребительские цены на Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%, сообщила 9 июня украинская государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7%.

Согласно источнику, всего с начала 2020 года цены на Украине выросли на 1,8%.

Ведомство отмечает, что больше всего за май 2020 г. подорожали продукты питания — на 1,3%; а вот жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,8%.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая министерство экономики сообщило, что в 2020 году на Украине ожидается низкая инфляция из-за кризисных процессов. Нацбанк Украины считает, что к концу года инфляция составит порядка 6%.