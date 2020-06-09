Тамбов, , 17:20 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 9 июня, дал поручения по обеспечению инфраструктурой индустриального парка «Уварово»,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь идет о подъездных железнодорожных путях, водоотведении и техническом подключении резидентов к сетям.

Совещание под председательством губернатора Александра Никитина Tambov.gov.ru

Формирование инвестиционных площадок — один из наиболее эффективных способов содействия инвестиционной деятельности на территории региона. Губернатор, профильные областные управления, муниципалитеты ведут большую работу по привлечению новых резидентов на территории индустриальных парков, в том числе парка «Уварово». А для этого необходима соответствующая инфраструктура.

Сегодня Александр Никитин в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» провёл совещание по перспективам дальнейшего развития индустриального парка «Уварово». Был рассмотрен вопрос восстановления твердого покрытия подъездной дороги и доведение участка до объектов резидентов индустриального парка «Уварово». Шла речь о создании железнодорожной инфраструктуры, мероприятиях по выделению необходимых объемов воды и осуществлению технологического подключения резидентов, а также о других актуальных задачах развития инвестплощадки. Глава региона дал соответствующие поручения по развитию индустриального парка.

Индустриальный парк «Уварово» был создан в 2017 году. Территория всей инвестплощадки превышает 140 га, в том числе непосредственно под индустриальный парк в настоящее время выделено 28 га. Как пояснил глава города Уварово Владислав Денисов, остальные участки уже выделены, поставлены на кадастровый учет и могут быть присоединены к парку в любой момент, как только в этом возникнет необходимость.