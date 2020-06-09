Рига, , 17:14 — REGNUM Минздрав Латвии представил на рассмотрение правительства страны проект смягчения условий работы для ресторанов и других заведений общественного питания после отмены режима ЧС в стране. Об этом пишет 9 июня портал Diena.lv.

По данным журналистов, новые правила предусматривают возможность находиться за одним столиком в помещении четырём посетителям, на террасах, расположенных на открытом воздухе — восьми. При этом они могут быть посторонними друг другу людьми.

Кроме этого, планируется ввести ещё одно существенное изменение: посетителям не нужно будет соблюдать требование об обязательной ответственной социальной дистанции в два метра. Требование безопасной дистанции сохранятся лишь в отношении расположения столиков относительно друг друга.

Эти меры могут быть пересмотрены минздравом Латвии уже 1 июля, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшиться, или наоборот. Столики в ресторанах после ухода гостей должны обязательно дезинфицироваться.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.