Ростов-на-Дону, , 16:52 — REGNUM К сентябрю 2020 года в Ростове-на-Дону планируется благоустроить пляж на Зелёном острове. Работы оценены в 49,5 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Управление благоустройства Пролетарского района ищет подрядчика, который благоустроит территорию и оснастит зону отдыха спортивными площадками. Помимо установки спортивных снарядов, планируется оборудовать игровые зоны для детей. Также необходимо высадить саженцы сосен, елей, ивы, клёнов, привести в порядок тротуары. Срок завершения работ — 1 сентября 2020 года.

Напомним, что всего к купальному сезону 2020 года на Дону будет подготовлено более 100 пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, к сентябрю планируется также благоустроить парк «Дружба» в Ростове-на-Дону. Эти работы оценены в 13,7 млн рублей.

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