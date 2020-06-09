Тольятти, Самарская область, , 16:35 — REGNUM Юристы одного из самых больших в России химических комбинатов «Тольяттиазот» подали иск в Арбитражный суд г. Москвы против интернет-издания «Век». Химики отстаивают свою деловую репутацию, которую, по их мнению, ответчик в своих публикациях задевает. В «Тольяттиазоте» не раз заявляли, что завод является объектом спланированной кампании по распространению черного пиара, инициированной миноритарием предприятия — компанией «Уралхим» и ее владельцем Дмитрием Мазепиным.

В сообщении пресс-службы «Тольяттиазота» говорится, что издание «неоднократно злоупотребляло свободой печати… распространяя непроверенные и ложные сведения о предприятии, его коллективе и отдельных его работниках и руководителях».

«ПАО «ТОАЗ» считает, что электронное периодическое издание «Век» участвует в корпоративном конфликте на стороне миноритарных акционеров общества, намеренно дезинформируя читателей, искажая реальную картину деятельности Тольяттиазота и сознательно формируя панические настроения среди жителей региона, — отмечается в пресс-релизе предприятия. — Подтверждением данного предположения являются перепечатки публикаций издания «Век», которые выходят на одних и тех же интернет-ресурсах, очевидно с целью создания видимости повышенного общественного резонанса и интереса к недостоверной информации, а иногда и просто откровенным фантазиям».

«К сожалению, на сегодняшний день чёрный пиар — один из штатных способов борьбы компаний друг с другом. Зачастую к такому инструменту прибегают, когда нет возможности прямо действовать против оппонента, но необходимо так или иначе на него «надавить», — считает руководитель одного из ведущих юридических консалтингов в сфере интеллектуальной собственности PANTEY Consult Сергей Скавронский.

«Метод устранения конкурента путем черного пиара является весьма распространенным и действенным оружием. Мы, как адвокаты адвокатского агентства «Вербицкая и партнеры» довольно часто принимаем участие в информационных войнах и, как следствие, сталкиваемся с распространением негативной информации в отношении наших доверителей — представителей бизнеса… Написание соответствующего заявления в правоохранительные органы и проведение соответствующей проверки является вполне действенной мерой, — заявила кандидат юридических наук, экс-председатель Третейского суда строительных организаций г. Москвы Юлия Вербицкая-Линник. — Небесполезным является и мотивированное обращение (претензия) в адрес редакции (ресурса) и автора статьи о снятии публикации. В случае обоснованной позиции и реальной перспективы для возбуждения уголовного дела, скорее всего, и издание, и журналист предпочтут не связываться и удалят статью. Ну, и наконец, после тщательной проверки сведений на предмет их недостоверности, подготовки и подбора доказательств следует обращение в арбитражный суд с требованием об опровержении сведений, порочащих деловую репутацию. Надлежащими ответчиками по данной категории дел будут являться авторы этих статей и издания (ресурсы), осуществившие их размещение. В качестве требований можно заявлять не только об опровержении распространенных сведений в том виде, в котором они были заявлены, но и об определенной денежной компенсации».

«Обычно в черном пиаре участвуют второсортные СМИ, анонимные каналы в мессенджерах, группы в соцсетях. Зачастую они стараются скрыться за ширмой анонимности — не указывают номера лицензии СМИ, реквизиты компании и так далее ‑ и поэтому не опасаются исков и судов. Тем не менее, в России существует система адвокатских запросов — это позволяет получить от регистратора сайта, администрации соцсетей данные нарушителя и подать на него в суд, — объясняет Сергей Скавронский. — Это может показаться удивительным, но споры в сфере защиты деловой репутации в России — не редкость. В настоящее время сложилась положительная судебная практика по защите деловой репутации».

Для «Тольяттиазота» участие в информационных войнах — не новость. Уже десять лет компания находится в состоянии постоянного корпоративного конфликта, который руководство комбината называет «попыткой рейдерского захвата» со стороны миноритария — компании «Уралхим» . Все эти годы «Тольяттиазот» продолжал стабильно работать, напоминают на предприятии.

«Тольяттиазот» решительно борется за свою репутацию. В начале 2020 года городской портал Тольятти Tlt.gorod.ru вынужден был извиниться перед предприятием и публиковать опровержения. В общей сложности В пресс-службе «Тольяттиазота» напоминают, что Tlt.gorod.ru пришлось снимать целых 12 публикаций, и предполагают, что таким же будет и итог нынешнего разбирательства с газетой «Век».