Тольятти, Самарская область, 9 июня 2020, 16:35 — REGNUM Юристы одного из самых больших в России химических комбинатов «Тольяттиазот» подали иск в Арбитражный суд г. Москвы против интернет-издания «Век». Химики отстаивают свою деловую репутацию, которую, по их мнению, ответчик в своих публикациях задевает. В «Тольяттиазоте» не раз заявляли, что завод является объектом спланированной кампании по распространению черного пиара, инициированной миноритарием предприятия — компанией «Уралхим» и ее владельцем Дмитрием Мазепиным.
В сообщении пресс-службы «Тольяттиазота» говорится, что издание «неоднократно злоупотребляло свободой печати… распространяя непроверенные и ложные сведения о предприятии, его коллективе и отдельных его работниках и руководителях».
«К сожалению, на сегодняшний день чёрный пиар — один из штатных способов борьбы компаний друг с другом. Зачастую к такому инструменту прибегают, когда нет возможности прямо действовать против оппонента, но необходимо так или иначе на него «надавить», — считает руководитель одного из ведущих юридических консалтингов в сфере интеллектуальной собственности PANTEY Consult Сергей Скавронский.
«Обычно в черном пиаре участвуют второсортные СМИ, анонимные каналы в мессенджерах, группы в соцсетях. Зачастую они стараются скрыться за ширмой анонимности — не указывают номера лицензии СМИ, реквизиты компании и так далее ‑ и поэтому не опасаются исков и судов. Тем не менее, в России существует система адвокатских запросов — это позволяет получить от регистратора сайта, администрации соцсетей данные нарушителя и подать на него в суд, — объясняет Сергей Скавронский. — Это может показаться удивительным, но споры в сфере защиты деловой репутации в России — не редкость. В настоящее время сложилась положительная судебная практика по защите деловой репутации».
Для «Тольяттиазота» участие в информационных войнах — не новость. Уже десять лет компания находится в состоянии постоянного корпоративного конфликта, который руководство комбината называет «попыткой рейдерского захвата» со стороны миноритария — компании «Уралхим» . Все эти годы «Тольяттиазот» продолжал стабильно работать, напоминают на предприятии.
«Тольяттиазот» решительно борется за свою репутацию. В начале 2020 года городской портал Тольятти Tlt.gorod.ru вынужден был извиниться перед предприятием и публиковать опровержения. В общей сложности В пресс-службе «Тольяттиазота» напоминают, что Tlt.gorod.ru пришлось снимать целых 12 публикаций, и предполагают, что таким же будет и итог нынешнего разбирательства с газетой «Век».