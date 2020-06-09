Рига, , 16:25 — REGNUM Внешнеторговый оборот Латвии из-за последствий пандемии коронавируса в апреле составил 1,92 млрд евро, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет 9 июня портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, экспорт товаров из Латвии составил 927,7 млн евро, падение на 13,9%, импорт — 992,4 млн евро, меньше на 27,4%, чем в 2019-м году.

Отмечается, что за первые четыре месяца этого года внешнеторговый оборот Латвии составил 8,82 млрд евро. Это на 478,7 млн евро, или на 5,1% меньше, чем в 2019-м году. При этом экспорт товаров упал на 35,2 млн евро (на 0,8%), всего 4,17 млрд евро. Импорт товаров составил 4,65 млрд евро, уменьшение на 443,5 млн евро (на 8,7%).

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.