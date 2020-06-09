Москва, , 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за период с января по май 2020 года составил $33,5 млрд, увеличившись на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 9 июня пресс-служба Банка России.

«Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-мае 2020 года сложилось в размере $33,5 млрд ($28,2 млрд в январе-мае 2019 года)», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя стал результатом более заметного в сравнении с прошлым годом снижения внешних обязательств банков при сохранении объёма операций прочих секторов по размещению средств за рубежом на сопоставимом уровне.

Профицит счёта текущих операций платежного баланса России в январе-мае, по предварительной оценке Центробанка, составил $28,9 млрд против $43,8 млрд в аналогичный период прошлого года.

«Ключевым фактором сокращения показателя стало значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры», — указывается в комментарии.

В ЦБ отмечают, что сокращение импорта услуг на фоне сохраняющихся ограничений из-за пандемии коронавируса, а также существенная отрицательная динамика выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов привели к сжатию совокупного дефицита остальных компонентов счёта текущих операций более чем наполовину от его величины годом ранее.