Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.

Нормы распространяются на должников — юридических лиц, должников — индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается правительством.

В частности, юрлицам и ИП могут предоставить рассрочку, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Рассрочку можно оформить на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Задолжавшим не более 1 млн рублей пенсионерам также может быть предоставлена рассрочка, следует из документа. По заявлению можно получить рассрочку по уплате долга не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июня 2022 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок.

Отметим, что мера распространяется на должников — граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов, если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее двух величин минимального размера оплаты труда.

Кроме того, в отношении должников — граждан, должников — индивидуальных предпринимателей до 1 октября 2020 года включительно, если иной срок не установлен правительством, не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.

Во всех случаях рассрочка предоставляется однократно, на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки.

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