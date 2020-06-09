Москва, , 16:03 — REGNUM Цены на нефть после оптимистичных новостей со встречи ОПЕК+ снижаются уже второй день — позитив оказался быстро учтён в ценах, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Сегодня, 9 июня, утром торги по эталонным маркам открылись слабым ростом, который быстро выдохся.

В данный момент цена нефти марки Brent снижается на 1,8%, откатившись к $40−41 за баррель, а цена WTI теряет уже 2,54%.

Опасения слабого спроса на нефть в мире, а также нового ухудшения отношения Китая и США всё ещё висят дамокловым мечом над рынком нефти. Цена Brent находится в коридоре $39−42,50 за баррель, на уровень $43 в ближайшие дни идти она не готова.

Видимо роста не будет пока не появятся новости, например, об исполнении сделки ОПЕК+ её участниками в июне. Возможно, ежемесячный доклад ОПЕК, который выйдет в середине июня, поможет прояснить ситуацию.

Сегодня цена Brent будет колебаться в рамках $39−41 за баррель», — предполагает эксперт.

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