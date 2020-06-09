Москва, , 15:57 — REGNUM На сегодняшний день в России средняя ставка по ипотеке составляет 7,7%. Об этом 9 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, на которой обсуждалась текущая работа Сбербанка России, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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Он уточнил, что это ипотечная ставка без государственной поддержки.

«Это тоже достаточно низко», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что ставка по ипотеке в 6,1%, которая предоставляется в Сбербанке при господдержке через онлайн-каналы, является исторически низкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в России объёмы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей. По данным Объединённого кредитного бюро, реже стали брать ипотеку в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Краснодарском крае.

Добавим, что с 6 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Так, теперь минимальная ставка по ипотеке в новостройке составит 6,2%, на вторичном рынке — 8,1%.

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