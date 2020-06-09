Москва, , 15:51 — REGNUM В России быстро восстанавливается спрос на ипотечные кредиты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.

«По спросу на ипотечные кредиты — мы тоже не ожидали такого восстановления спроса», — заявил Греф.

«Мы сейчас выдаём 50% всей ипотеки через онлайн-каналы. И 6,1% ипотечный кредит — этого исторически никогда в России не было. Без государственной поддержки ставка ипотечного кредита сегодня в среднем — 7,7%. Что тоже достаточно низко», — указал он.