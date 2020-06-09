Москва, , 15:40 — REGNUM Российская экономика восстановится быстрее после эпидемии коронавируса, чем экономики стран Европы и США. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.

«В целом сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы ожидали в этом году предварительное падение темпов роста ВВП на уровне 6−7 процентных пунктов, то сегодня мы ожидаем несколько лучшее, чем прогнозирует Центральный банк и правительство», — заявил Греф.

«Мы прогнозируем минус 4,2−4,5% по концу года. Это значительно лучше, чем ожидали изначально. Конечно, при условии», — указал он.

При этом, по его словам, в европейских странах ожидается сокращение на 7,5% и более, а за текущий год падение уже составило более 20%.

«Мы ожидаем, что российская экономика в целом справится лучше, чем европейская, чем американская», — отметил Греф.