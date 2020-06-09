Пекин, , 15:45 — REGNUM Дилеры компании Geely в Китае приступили к продажам флагманского кроссовера HaoYue.

Новинка должна стать прямым конкурентом Toyota Highlander. При этом цена HaoYue будет гораздо дешевле, чем у японского авто. Об этом сообщает NJcar.ru.

Размеры модели составляют 4835×1900×1780 мм. Колесная база равна 2815 мм. В салоне модели автопроизводители разместили три ряда сидений с семью посадочными местами. Клиренс машины составляет 190 мм.

В качестве силового агрегата новый автомобиль имеет 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 «лошадей». Этот мотор создан автокомпанией Volvo. Кроме того, в линейке моторов есть 1,8-литровый турбодвигатель производительностью 184 л. с. Привод у HaoYue передний, но за дополнительную плату можно приобрести вариацию с системой полного привода.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле нынешнего года дилеры компании Geely в РФ больше всего реализовали моделей Atlas — 299 экземпляров.

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