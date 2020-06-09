Москва, , 15:26 — REGNUM Активность клиентов Сбербанка восстанавливается быстрыми темпами в июне 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом.

«Мы видим, что несмотря на все эти сложности, июнь складывается лучше наших ожиданий. Сегодня я получил за прошлую неделю отчёт по количеству работающих терминалов малого бизнеса — по ним можно судить по активности. Осталось неработающими только 10% терминалов», — заявил Путин.

«Период кризиса, собственно говоря, 25% всего работало терминалов — теперь практически 90% работает. И неделя к неделе мы идём идёт достаточно быстрое восстановление, по целому ряду субъектов федерации — практически 100% восстановление произошло», — подчеркнул он.