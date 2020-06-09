Пекин, , 15:26 — REGNUM Из-за проблем с мотором сборка новых кроссоверов Genesis GV80 была приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании заявили, что дефект может проявляться на моделях GV80, продающихся на южнокорейском авторынке. Эти авто оснащены турбированным дизельным агрегатом SmartStream рабочим объёмом три литра и мощностью 278 л. с.

Владельцы GV80 обратили внимание на сильные вибрации в работе двигателя, и автоконцерн принял решение о приостановке сборки и отгрузке данных моделей.

В Genesis сообщили, что вибрации мотора на низких оборотах не сказываются на безопасности водителя и пассажирах машины.

По предварительной информации, причиной вибрации является накопление углеродных отложений. Дилеры южнокорейской компании заявили о готовности по гарантии удалить накопившуюся сажу из двигателя модели. Кроме того, Genesis проведёт дополнительные проверки турбированного мотора для выявления причины проблем.

Напомним, на авторынке в Южной Корее в течение четырёх первых месяцев нынешнего года было реализовано около восьми тысяч моделей Genesis GV80 с дизелем и ещё на девять тысяч кроссоверов был оформлен предзаказ.

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