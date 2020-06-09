Подгорица, , 15:22 — REGNUM Согласно последним прогнозам Всемирного банка (ВБ), черногорская экономика должна ослабнуть на 5,6% в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса в мире. Черногории предсказывали катастрофу в туристической отрасли, от которой экономика зависит напрямую.

В более ранних прогнозах на 2020 год Всемирный банк прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) Черногории на 8,7%.

Тем не менее., в последнем отчете «Global Economic Outlook» говорится, что черногорская экономика должна вырасти на 4,8 процента в 2021 году, тогда как в январе прогнозировалось два процента роста.