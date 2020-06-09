Москва, , 15:06 — REGNUM Сбербанк был вынужден сформировать огромное количество резервов из-за тяжёлых условий на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июня заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на встрече с президентом России.

«Мы вынуждены были формировать большое количество резервов. Примерно на 25% мы снизили объём чистой прибыли и сформировали по сравнению с прошлым годом в три раза большее количество резервов», — заявил Греф.

«Конечно, весь этот период времени шла огромная работа по реструктуризации кредитов. Мы реструктурировали порядка триллиона рублей кредитов юридическим лицам и порядка 120 млрд рублей кредитов физическим лицам», — указал он.