Париж, , 14:56 — REGNUM Согласно ежеквартальному отчету Банка Франции, миллион граждан лишатся своих рабочих мест в 2020 году, передает BFM TV.

Уровень безработицы во Франции может достичь 11,5% к середине 2021 года, согласно оценкам, опубликованным Банком Франции 9 июня 2020 года. Необходимо будет подождать до 2022 года, чтобы увидеть снижение до 9,7%.

«В четвертом квартале 2020 года уровень занятости будет почти на миллион человек ниже уровня, достигнутого в 2019 году», — прогнозирует Банк Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Франции прогнозирует снижения ВВП страны примерно на 15% во втором квартале 2020 года.

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