Сеул, , 15:19 — REGNUM 10−11 июня состоится межсессионная встреча по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, с южнокорейской стороны в онлайн-встрече примут 10 человек, включая главу департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Ё Хан Гу.

Известно, что из-за пандемии коронавируса проводят встречи в видеоформате с марта 2020 года.

В рамках встречи стороны намерены подробно обсудить возвращение Индии к переговорам, ряд оставшихся вопросов, включая подписание соглашения в течение текущего года.

Напомним, ВРЭП представляет собой всеобъемлющий пакт об экономическом сотрудничестве, которое охватывает десять стран АСЕАН, а именно Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также шесть стран-партнеров по свободной торговле, а именно Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия.

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