Пермь, , 14:42 — REGNUM В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин поставил задачу минтрансу — ускорить ремонт поврежденных паводком дорог. На ремонтно-восстановительные работы потребуется около 50 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В период паводка пострадали три региональных дороги «Соликамск — Красновишерск», «Губдор — Чердынь» и «Чертеж — Тюлькино — Вильва». Трасса «Соликамск — Красновишерск» уже отремонтирована. Сейчас ведут ремонт дорог «Чертеж — Тюлькино — Вильва» и «Губдор — Чердынь». Если первую планируют восстановить к 14 июня, то со второй дело обстоит сложнее, поскольку требуется серьёзный ремонт. Он продлится до сентября, а стоимость ремонтных работ составит примерно 9 млн рублей.

Кроме региональных дорог паводок нанес ущерб и муниципальным трассам. Больше всего дорог пострадало в Гайнском районе. По предварительным данным, на устранение последствий паводка здесь потребуется 15−20 млн рублей.

Согласно предварительным оценкам, на восстановление дорожной инфраструктуры муниципалитетов, пострадавших от паводка, потребуется около 40,2 млн рублей. Рассматривается вопрос о привлечении финансовых средств из лимитов дорожного фонда 2021 года или из резервного фонда правительства Пермского края. В августе намерены восстановить все дороги.

Напомним, в 2020 году регион накрыл серьезный паводок. В Соликамске и Гайнском районе вводили режим ЧС. Десятки домов и подворий оказались в воде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье из-за последствий паводка закрывают здание детсада