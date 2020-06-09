Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале текущего года сократился по сравнению с прошлым годом на 41,7% и составил $165,4 млн. Об этом говорится в опубликованном 9 июня предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат).

Одной из основных причин снижения объема инвестиций названо то, что в Грузии завершилось строительство газопроводной сети для транспортировки газа к новым абонентам. Также в стране ряд предприятий передали грузинскому резиденту.

По данным Грузстата, в первом квартале этого года в страну больше всего инвестировала Великобритания. Ее доля составила 44,2% от общего объема инвестиций. Далее идут США и Панама. На них приходится соответственно 17% и 11,9%.

Стоит отметить, что с конца марта в Грузии для предотвращения эпидемии коронавируса был введен режим чрезвычайного положения. На два месяца деятельность большинства предприятий была приостановлена, что привело к экономическому кризису в стране.